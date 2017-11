Ingressos para final entre JEC/Krona e Assoeva estão esgotados

Futsal 29/11/2017 | 10h40 Atualizada em

Bastou pouco mais de duas horas para a torcida do JEC esgotar os ingressos para a decisão da Liga Nacional de Futsal, no domingo, às 11 horas, no Centreventos Cau Hansen. Às 8h30, os 600 bilhetes disponíveis na Coopertupy já tinham sido vendidos. Mais tarde, às 9h30, os ingressos da Toca do Coelho da Arena também acabaram. Logo depois, filas gigantes se acumulavam nos corredores do Garten Shopping. Trinta minutos depois, a venda estava encerrada.

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte

No estádio, as filas começaram cedo. Antes das 8 horas, torcedores já esperavam a abertura da loja, que ocorreu às 9 horas. O mesmo aconteceu na Coopertupy, que abriu às 8 horas. No Garten Shopping, que abriu às 10 horas, muitos torcedores ainda mantinham a esperança de encontrar algum bilhete. No site www.ingressonacional.com.br as vendas também se encerraram.

No Garten Shopping, filas gigantes se acumularam pelos corredores Foto: Divulgação

Cerca de 3 mil pessoas são aguardadas no domingo na partida contra a Assoeva-RS, que pode dar ao JEC/Krona o título inédito da Liga Nacional de Futsal.