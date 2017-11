Histórico das finais da Liga Futsal mostra a importância do primeiro jogo

Toque de Letra 25/11/2017 | 12h01 Atualizada em

Campeão no ano passado, Corinthians saiu em vantagem diante do Sorocaba

Em entrevista ao “AN”, o fixo Leco afirmou que o primeiro jogo não vai definir quem é o campeão da Liga Futsal, mas será fundamental para o Tricolor ficar mais perto do troféu. Esta constatação é tão verdadeira que os números nos ajudam a entender como o resultado do primeiro jogo é importante para a definição do campeão.

Nos últimos cinco anos, quem largou em vantagem no primeiro jogo sempre levou a taça. Apenas em 2011 o Santos, de Falcão, conseguiu reverter o quadro após perder a primeira partida para o Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul.

O próprio Joinville é um exemplo. Nas finais anteriores, perdeu em casa por 6 a 1 e 1 a 0 para Malwee/Jaraguá e Intelli, respectivamente, e teve dificuldades para reverter o quadro. Óbvio que sempre há espaço para reescrever a história, mas os exemplos estão aí.