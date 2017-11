Goleiro Willian admite falha em gol da Assoeva contra o JEC 

Futsal 26/11/2017 | 02h55 Atualizada em

O empate por 1 a 1 entre Assoeva-RS e JEC/Krona, na noite deste sábado, em Venâncio Aires, foi bom, mas o resultado poderia ter sido ainda melhor na opinião do goleiro Willian. Exigente, o camisa 3 admitiu ter falhado no gol marcado por Boni. Segundo ele, houve uma indecisão na hora de contribuir na cobertura defensiva.

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte

- Fui ajudar a defesa na cobertura, só que saí atrasado. A gente está ali para fazer o melhor, mas assumo minha falha. Isso é treinado, mas infelizmente aconteceu - afirmou.

O jovem goleiro, no entanto, comemorou o fato de ter contribuído para a manutenção do placar. No primeiro tempo, ele já havia parado Valdin e Vagner. Depois, evitou os gols de Boni e Renatinho na segunda etapa.

- Na parte debaixo da trave, consegui fazer uma boa partida. O importante era não sentir o gol e fico feliz porque consegui terminar bem o jogo e saímos com o empate.

Veja a entrevista de Willian