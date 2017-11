'Foi uma decisão precipitada', diz Marcus Silva sobre pedido de impeachment do presidente do JEC

Futebol 23/11/2017 | 11h05 Atualizada em

O presidente do conselho deliberativo do JEC, Marcus Silva, se manifestou na manhã desta quinta-feira sobre o pedido de impeachment do presidente Jony Stassun, elaborado por 17 conselheiros do clube. Segundo ele, a decisão foi precipitada porque a transição estava praticamente acertada depois de Jony ter aceitado ceder a várias exigências feitas pela futura administração do clube.

— O Jony esteve reunido comigo ontem (quarta) e estava disposto a ceder em tudo. Era mais fácil assim, negociar a transição. Faltou negociação. Acho que foi uma decisão precipitada, que coloca o clube em risco — avaliou.

Independentemente do que pensa o presidente do conselho, ele será obrigado a tomar as medidas cabíveis após a formalização do documento. Na segunda-feira, na reunião do conselho deliberativo, ele comunicará de maneira oficial o recebimento do pedido de impeachment. Na terça, irá avaliar a admissibilidade do processo.

Se o processo for admitido, o presidente Jony Stassun será notificado e terá cinco dias para apresentar defesa. Será marcada uma reunião extraordinária, na qual os conselheiros irão avaliar a defesa do presidente e decidir se aceitam ou não os argumentos.

Caso não aceitem e decidam dar prosseguimento ao processo de impeachment, será convocada uma assembleia geral na qual o sócio do JEC irá definir se o presidente continua ou não no cargo. Se tudo correr bem, todo o processo deve ser finalizado em fevereiro.

Na reunião de segunda-feira, Marcus Silva pretende esclarecer o caso aos conselheiros que não estão cientes da situação e apresentar o processo de denúncia contra o presidente Jony Stassun.



Tentativa

A coluna apurou na manhã desta quinta-feira que outros conselheiros do clube trabalham para articular uma saída amigável do presidente Jony Stassun e do vice, Jurandir da Silva.

A ideia é fazer que eles se licenciem a partir de 1º de janeiro de 2018. Nesta articulação, Vilfred Schapitz assumiria como diretor administrativo do JEC e, com as licenças de Jony e Jurandir, seria o próximo na linha de sucessão, assumindo o clube interinamente em janeiro e definitivamente em abril.

