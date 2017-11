Federação Catarinense confirma datas das semifinais entre JEC/Krona e Jaraguá

Futsal 28/11/2017 | 19h59 Atualizada em

A Federação Catarinense de Futsal confirmou as datas das semifinais do Campeonato Catarinense, entre JEC/Krona e Jaraguá Futsal. O primeiro jogo ocorrerá no dia 5, dois dias depois da final da Liga Nacional, às 20h30, no Centreventos. O jogo da volta ocorrerá no sábado (9), às 19h15, na Arena Jaraguá.

De acordo com a apuração da reportagem, o Jaraguá até tentou fazer o primeiro jogo com o Joinville nesta semana, mas prevaleceu o bom senso da Federação Catarinense de preservar o JEC para a final da Liga Futsal.

De qualquer forma, este primeiro clássico pode acontecer ainda em clima de festa ou de frustração para o Joinville – não haverá nem tempo de comemorar ou lamentar o resultado de domingo.

