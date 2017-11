Elton Carvalho: Resultados do NBB permitem o Joinville sonhar com vitória sobre o Bauru

Toque de Letra 16/11/2017 | 18h30 Atualizada em

O desafio é dos mais complicados, mas os resultados dos primeiros jogos do Novo Basquete Brasil (NBB) já mostraram que o Joinville pode até sonhar com uma vitória sobre o Bauru, nesta sexta, às 20 horas. A equipe da cidade deu um ótimo cartão de visitas, quando conseguiu uma virada improvável diante do Franca. E o próprio adversário tem encontrado dificuldades nas primeiras rodadas.

No primeiro jogo, o Bauru passou pelo Paulistano, atual vice-campeão, com apenas um ponto de diferença. No duelo seguinte, ganhou do Campo Mourão em outro confronto apertadíssimo - dois pontos de vantagem. Na última partida, perdeu a invencibilidade contra o Caxias, em Caxias do Sul, time que, assim como o Joinville, tem orçamento bem menor do que o dos paulistas.

Esta não foi a única surpresa da competição. "Zebras" como Campo Mourão e Liga Sorocabana aprontaram diante de Franca e Basquete Cearense, respectivamente. Sinal de que o equilíbrio, pelo menos no início do campeonato, é grande.

Reencontro

O jogo desta sexta marca também o reencontro dos joinvilenses com um dos maiores ídolos da história da equipe. O pivô Shilton vem ao Norte do Estado para defender o Bauru. Desde a saída de Joinville, em 2012, atuou pelo Flamengo, sob o comando de José Neto, Minas e, desde o ano passado, está no Bauru, clube com o qual foi campeão da última edição do NBB.

Força máxima

Além de Shilton, o Bauru traz a Joinville alguns dos melhores jogadores do País. O pivô Rafael Hettsheimeir, da Seleção Brasileira, maior pontuador em média da equipe na temporada passada, é um dos destaques. O armador norte-americano Anthony, média de 20 pontos pelo Macaé na temporada passada, também estará em quadra. Outros jogadores, como os experientes Alex e Duda, completam o estrelado time paulista.

Descanso

Após a partida desta sexta, o basquete de Joinville passará duas semanas sem jogos no NBB. O próximo compromisso ocorrerá apenas no dia 2 de dezembro, quando a equipe irá ao Rio de Janeiro enfrentar o poderoso Flamengo. Na sequência, também fora de casa, encara o Minas, no dia 4. O retorno a Joinville ocorrerá no dia 6 de dezembro, quando a equipe recebe a Liga Sorocabana.