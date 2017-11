Elton Carvalho: JEC/Krona precisa igualar o jogo na força de vontade

Toque de Letra 10/11/2017 | 19h33 Atualizada em

Tecnicamente, o JEC/Krona é mais time do que o Foz Cataratas. O grande desafio da equipe neste sábado é igualar o duelo na força de vontade. É lógico que os joinvilenses entrarão em quadra cheios de disposição para buscar a vaga na final. O ponto é que esta disposição precisa ser igual ou até maior do que a dos paranaenses desde os primeiros minutos do jogo.

Na semana passada, em Foz do Iguaçu, os joinvilenses já foram melhores na partida porque o time é mais qualificado. As chances apareceram aos montes quando o duelo estava empatado e mesmo depois do segundo gol dos donos da casa.

Só que esta força de vontade, embalada pelo apoio da torcida, encorajou o Foz a buscar algo que parecia improvável no duelo. Daí a necessidade de o JEC/Krona mostrar o mesmo espírito neste sábado.

Quem pode ajudar na missão é o torcedor. Os tricolores já demonstraram diante do Concórdia e Atlântico que, de fato, são o sexto jogador. Mas esta consciência precisa ficar viva mesmo se o Joinville estiver em desvantagem ou em situação difícil na reta final do jogo. O duelo será cheio de tensão e, com 2,7 mil vozes ao lado, o JEC/Krona ficará mais perto da vaga na final.