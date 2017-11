Elton Carvalho: Jackson Samurai renova com o JEC/Krona

Toque de Letra 14/11/2017 | 23h35 Atualizada em

O JEC/Krona confirmou a permanência de um dos principais jogadores da equipe. O ala Jackson Samurai (foto), 28 anos, renovou por mais uma temporada com o Tricolor. Autor de 11 gols em 19 partidas na Liga, Jackson foi peça-chave na classificações diante de Atlântico-RS e Foz Cataratas-PR.

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte

O jogador também se identificou com a torcida. Virou ídolo dos tricolores pela entrega dentro de quadra, ainda mais exposta nos duelos de mata-mata da Liga.

A contratação de Jackson foi feita pelo supervisor James Veiga. Em entrevista recente à coluna, James disse que apostava neste reforço justamente pelo fato de Jackson ser identificado com a cidade – o jogador já havia atuado pelo Joinville em 2007.

Comando

Enquanto disputa as finais da Liga e do Catarinense da Divisão Especial de Futsal, a direção do JEC/Krona promove mudanças de processos. A superintendência da equipe, antes executada por James Veiga, agora passará para o comando de André Siqueira, ex-jogador da equipe e que também trabalhou com a base. James trabalhará na parte administrativa e de marketing enquanto André será o responsável pela contratação de jogadores para a próxima temporada.