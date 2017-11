Elton Carvalho: Federação Catarinense não garante vaga do JEC na Copa do Brasil /

Toque de Letra 09/11/2017 | 22h24 Atualizada em

Quando começou a planejar a participação na Copa Santa Catarina, o departamento de futebol do Joinville se reuniu e chegou à conclusão de que não era preciso vencer o torneio porque o Tricolor conseguiria a vaga na Copa do Brasil via ranking da CBF. Nas contas do JEC, baseado no histórico recente de classificações via ranking, o Tricolor entraria na competição nacional com certa folga. Diante da constatação, decidiu poupar o grupo principal na Copa Santa Catarina.

O curioso é que a Federação Catarinense de Futebol (FCF) não acompanha este discurso. Consultado, o gerente de competições, Fábio Nogueira, afirmou saber das contas do JEC, mas não garantiu a vaga.

– O ranking sofre muitas alterações por causa dos Estaduais e vagas na Libertadores. Oficialmente, só saberemos quando a CBF oficializar. Nós (FCF) não garantimos, mas o Joinville diz estar seguro – afirmou.