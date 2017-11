Eka dedica o gol ao irmão que faleceu há quatro anos

Futsal 26/11/2017 | 02h33 Atualizada em

O gol do pivô Eka, do JEC/Krona, no empate por 1 a 1 com a Assoeva, na noite de sábado, em Venâncio Aires (RS), teve gosto de saudade para o camisa 12 da equipe. Emocionado, ele não teve dúvida e dedicou a importante colaboração ao irmão Hélio, que faleceu há quatro anos.

- A primeira imagem que veio na minha cabeça foi a dele. E dedicar o gol ao Hélio era tudo o que eu poderia fazer. Ainda dá uma saudade enorme na família a ausência dele - revelou.

Eka comemorou o gol também pela boa fase que vive no Joinville. Ele é o único jogador da equipe que atuou nas 23 partidas da Liga Futsal. Segundo o atleta, marcar na final é uma recompensa por todo o esforço ao longo da temporada.

- São momentos especiais quando conseguimos um gol como esse. Tem a lembrança de um ano de lutas e batalhas, no qual muitas vezes as coisas não dão certo, mas hoje fui glorificado com o gol.

O pivô ainda acredita que o resultado foi fundamental para o Joinville alcançar a taça.

- Foi um empate importantíssimo. Saímos felizes porque agora decidimos em casa - concluiu.

