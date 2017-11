Futebol 17/11/2017 | 19h22 Atualizada em

Foto: Divulgação / Assessoria do JEC

Foto: Divulgação / Assessoria do JEC

O departamento de futebol do Joinville confirmou na tarde desta sexta-feira que o atacante Rafael Grampola fica no clube. O Tricolor esperava uma proposta de um milhão de dólares do mercado asiático, mas o negócio não andou.

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte

Deste modo, o artilheiro da equipe com 20 gols em 19 partidas permanece em 2018. Por enquanto, esta foi a melhor notícia para o torcedor do JEC em relação à próxima temporada.