Diretor do JEC/Krona quer 'tríplice coroa' nesta temporada

— Não tenho dúvida alguma que esta é a melhor temporada do futsal de Joinville.

A afirmação é do principal investidor do futsal de Joinville, Valdicir Kortmann. Diretor de futsal do JEC e sócio-diretor da Krona, Valdicir está ao lado do esporte desde 2005, quando a modalidade ganhou o apoio da empresa. De lá para cá, ganhou os Estaduais de 2009, 2010, 2012, 2013 e 2014 e a Taça Brasil de 2011. Esteve também nas finais das Ligas de 2007 e 2012.

No entanto, é em 2017 que se sente realizado. No começo do ano, o JEC/Krona ganhou a Taça Brasil pela segunda vez. Agora, volta a ter chance de levantar o inédito troféu da Liga Futsal. De quebra, a equipe está nas semifinais do Estadual. Com tantas decisões, há quem possa pensar de que o Catarinense não é prioridade. Mas, se depender do investidor, o Joinville termina a temporada com as três taças.

— Nosso maior sonho é a “tríplice coroa”, com títulos da Taça Brasil, Estadual e Liga Futsal. E o que aconteceu em Joaçaba, com uma classificação que poucos apostavam, mostra que o time quer todas as conquistas. Este grupo está muito unido e nos dá confiança de que é possível.

