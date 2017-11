Definida a estreia do JEC no Campeonato Catarinense de 2018

Futebol 17/11/2017 | 19h15 Atualizada em

Saiu a tabela do Campeonato Catarinense de 2018. O JEC fará a estreia diante do Brusque, na Arena. Inicialmente, o jogo está marcado para o dia 17 de janeiro, mas pode sofrer alterações de acordo com os pedidos de televisionamento.

O primeiro jogo em fora de casa do Tricolor ocorrerá no dia 21 de janeiro, contra o Avaí. Neste momento, a tabela não prevê a realização de uma final – depende de uma data cedida pela CBF (a entidade buscará a data até o dia 1º de dezembro).

Confira a tabela

1ª rodada (17/1/2018)

20h30min - Concórdia x Chapecoense

20h30min - Figueirense x Criciúma

20h30min - Hercílio Luz x Tubarão

20h30min - Joinville x Brusque

20h30min - Inter de Lages x Avaí

2ª rodada (21/1/2018)

17h - Chapecoense x Inter de Lages

17h - Avaí x Joinville

17h - Brusque x Hercílio Luz

17h - Tubarão x Figueirense

17h - Criciúma x Concórdia

3ª rodada (24/1/2018)

20h30min - Criciúma x Chapecoense

20h30min - Concórdia x Tubarão

20h30min - Figueirense x Brusque

20h30min - Hercílio Luz x Avaí

20h30min - Joinville x Inter de Lages

4ª rodada (28/1/2018)

17h - Chapecoense x Joinville

17h - Inter de Lages x Hercílio Luz

17h - Avaí x Figueirense

17h - Brusque x Concórdia

17h - Tubarão x Criciúma

5ª rodada (4/2/2018)

17h - Chapecoense x Tubarão

17h - Brusque x Criciúma

17h - Avaí x Concórdia

17h - Inter de Lages x Figueirense

17h - Joinville x Hercílio Luz

6ª rodada (10/2/2018)

17h - Hercílio Luz x Chapecoense

17h - Figueirense x Joinville

17h - Concórdia x Inter de Lages

17h - Criciúma x Avaí

17h - Tubarão x Brusque

7ª rodada (14/2/2018)

20h30min - Chapecoense x Brusque

20h30min - Avaí x Tubarão

20h30min - Inter de Lages x Criciúma

20h30min - Joinville x Concórdia

20h30min - Hercílio Luz x Figueirense

8ª rodada (18/2/2018)

17h - Figueirense x Chapecoense

17h - Concórdia x Hercílio Luz

17h - Criciúma x Joinville

17h - Tubarão x Inter de Lages

17h - Brusque x Avaí

9ª rodada (25/2/2018)

17h - Chapecoense x Avaí

17h - Inter de Lages x Brusque

17h - Joinville x Tubarão

17h - Hercílio Luz x Criciúma

17h - Figueirense x Concórdia

Returno

Repete-se a ordem dos jogos do turno, com o mando de campo invertido.

Datas

10ª rodada - 4/3/2018

11ª rodada - 7/3/2018

12ª rodada - 11/3/2018

13ª rodada - 18/3/2018

14ª rodada - 21/3/2018

15ª rodada - 25/3/2018

16ª rodada - 28/3/2018

17ª rodada - 1º/4/2018

18ª rodada - 8/4/2018