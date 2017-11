Definida a chave do JEC na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Futebol 22/11/2017 | 21h06 Atualizada em

Equipe sub-20 terminou as últimas rodadas da Copa Santa Catarina

Equipe sub-20 terminou as últimas rodadas da Copa Santa Catarina Foto: Salmo Duarte / A Notícia

Saiu a definição das chaves da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018. Classificado para a competição por ter terminado o Catarinense Júnior na quarta colocação, o JEC estará no grupo 24, com sede em Taboão da Serra. Além do Tricolor, jogam nesta chave: Clube Atlético Taboão da Serra-SP, Real Futebol Clube-DF e São Paulo Crystal-PB.

A data dos jogos e o horários das partidas ainda não foram divulgados pela Federação Paulista de Futebol, organizadora do torneio.

O departamento de futebol do Joinville confirmou que os jogadores da equipe sub-20, que disputarão o torneio, receberam folga nessa semana e têm reapresentação marcada para a próxima segunda-feira.

Já os atletas profissionais, que jogaram nas duas últimas rodadas da Copa Santa Catarina, ainda não tiveram retorno definido. O caso deles depende do interesse do Joinville de mantê-los para a próxima temporada.

Convocado

O meia-atacante Janderson, que deverá integrar o grupo do JEC na Copa São Paulo, foi liberado pelo departamento de futebol para participar da Copa de Seleções Estaduais sub-20, na qual atuará por Santa Catarina.

Na verdade, ele já havia sido selecionado, mas não estava integrado ao grupo porque jogava a Copa Santa Catarina pelo JEC. Como o Tricolor foi eliminado, Janderson foi novamente chamado.

Ele se juntou aos outros jogadores nesta quata, em Florianópolis, e estreará com o time na próxima semana (dia 29).