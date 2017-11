Definições da Série B apontam adversários do JEC na Série C de 2018

Futebol 21/11/2017 | 17h05 Atualizada em

JEC, do lateral Gustavo, vai voltar a enfrentar o Tupi na Série C de 2018

A definição da Série B do Campeonato Brasileiro – quem subiu e quem foi rebaixado – apontou também como será a disputa da Série C de 2018. Com as 20 equipes confirmadas, é possível saber como será a formação dos grupos para a próxima temporada.Em relação a 2017, algumas mudanças.

O grupo B, do JEC, terá a presença de dois times do Mato Grosso: o Cuiabá, que era do grupo A, e do Luverdense-MT, rebaixado da Série B. Outra novidade é a presença do Operário-PR, campeão da Série D.

Os outros times são os mesmos deste ano: JEC, Bragantino, Volta Redonda, Tombense, Ypiranga-RS, Botafogo-SP e Tupi-MG. As alterações mais significativas aconteceram na chave A, em razão do rebaixamento de ABC, Náutico e Santa Cruz (Série B) e os acessos de Atlético-AC, Juazeirense-BA e Globo-RN (Série D). Veja abaixo como ficaram as chaves.



Chave A

ABC-RN (rebaixado da Série B)

Náutico-PE (rebaixado da Série B)

Santa Cruz-PE (rebaixado da Série B)

Confiança-SE (permaneceu na Série C)

Salgueiro-PE (permaneceu na Série C)

Botafogo-PB (permaneceu na Série C)

Remo-PA (permaneceu na Série C)

Globo-RN (subiu da Série D)

Atlético-AC (subiu da Série D)

Juazeirense-BA (subiu da Série D)



Chave B

Luverdense-MT (rebaixado da Série B)

Cuiabá-MT (permaneceu na Série C, transferido de grupo)

Tupi-MG (permaneceu na Série C)

Tombense-MG (permaneceu na Série C)

Volta Redonda-RJ (permaneceu na Série C)

Joinville (permaneceu na Série C)

Botafogo-SP (permaneceu na Série C)

Ypiranga-RS (permaneceu na Série C)

Bragantino-SP (permaneceu na Série C)

Operário-PR (subiu da Série D)