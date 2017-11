Datas das finais entre JEC/Krona e Assoeva são alteradas

Liga Futsal 14/11/2017 | 13h19 Atualizada em

As finais da Liga Nacional de Futsal entre JEC/Krona e Assoeva, antes programadas para os dias 27 de novembro e 1º de dezembro, foram alteradas pela organização da Liga nesta terça-feira. A pedido do canal SporTV, os confrontos agora ocorrerão no dia 26 de novembro e no dia 3 de dezembro.

O jogo de ida, no dia 26 de novembro, em Venâncio Aires (RS), será às 21h15. O duelo de volta, no dia 3 de dezembro, será às 11 horas, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville.

A assessoria de imprensa do JEC/Krona aguarda a confirmação da logística para a instalação de cadeiras próximas à quadra para definir os valores dos ingressos tanto destas cadeiras quanto das arquibancadas. É provável que as vendas comecem já na próxima semana.