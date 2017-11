Copa Santa Catarina chega à última rodada neste domingo

Futebol 17/11/2017 | 18h33 Atualizada em

A primeira fase da Copa Santa Catarina chega ao fim neste fim de semana com as duas vagas nas decisão indefinidas. Joinville e Tubarão estão em melhor condição, pois os dois têm oito pontos e ocupam a primeira e segunda colocações, respectivamente. Mas o Brusque, terceiro colocado com seis, continua vivo e ainda luta pela classificação. O único desclassificado é o Inter de Lages, que soma três pontos.

Os jogos decisivos ocorrerão no mesmo horário, às 16h30min deste domingo. Na Arena Joinville, o JEC recebe o Brusque. No Estádio Vidal Ramos Júnior, em Lages, o Tubarão visita o Inter. Se houver empates no Norte do Estado e no Planalto Serrano, Joinville e Tubarão avançam à final.

O Brusque só avança se vencer na Arena. O Joinville, em compensação, pode até perder desde que o Tubarão também seja derrotado. O Tricolor, por sinal, é o menos preocupado com a classificação no torneio.

Segundo as contas do próprio clube, o JEC já tem vaga na Copa do Brasil em razão de sua pontuação no ranking da CBF. Como o maior prêmio da Copa Santa Catarina é a vaga no torneio nacional, a eliminação no torneio não chega a ser encarada como uma tragédia.

Prova é que o time tricolor atuará atuará recheado de jovens jogadores das categorias sub-20 diante do Brusque, assim como aconteceu na última rodada, em Tubarão. O treinador também é o comandante do time júnior: Julian Tobar. O jogadores do elenco profissional estão em férias e só voltam no dia 29.

Julian Tobar levará a mesma mesma base que atuou na semana passada, em Tubarão. As duas novidades são o volante Renan Torquato e o atacante Jean Felipe nos lugares de Formiga e Janderson, respectivamente.

No resto, o time terá: Ferreira; Lucas Sum, Igor, André Baumer e Gustavo; Júnior Sutil, Renan Torquato, Patrick, Janderson e Jean Felipe; Adriano.