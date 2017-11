Catarinense de 2018 não terá a disputa de semifinais e final

Futebol 14/11/2017 | 15h21 Atualizada em

O Campeonato Catarinense de 2018 será em pontos corridos, em 18 datas, exatamente como estabeleceu o calendário da CBF. A confirmação foi dada pelo diretor de competições da CBF, Manoel Flores, que esteve reunido nesta terça-feira com o presidente da Federação Catarinense de Futebol (FCF), Rubens Angelotti, acompanhado do gerente do departamento de competições, Fábio Nogueira, e com o diretor do departamento de arbitragem, Marco Antônio Martins. A federação ainda tenta conseguir, pelo menos, a 19ª data para a realização de final em jogo único. Porém, o prazo para a definição é 1º de dezembro — prazo máximo para a homologação da competição.

De acordo com Manoel Flores, a CBF buscará até o dia 1º de dezembro uma data para a realização da final em jogo único no Campeonato Catarinense. De qualquer maneira, sem esta confirmação, a tabela precisa ser publicada com as datas disponíveis. Segundo a assessoria de imprensa da FCF, a tabela será divulgada na próxima sexta-feira (17).

Se conseguir a 19ª data, a final do Campeonato Catarinense será disputada pelas equipes que fizeram a melhor campanha ao longo das 18 rodadas. O jogo decisivo será disputado na casa do primeiro colocado. Se houver empate no tempo normal, o título será definido nos pênaltis.

No congresso técnico do Campeonato Catarinense, realizado no dia 6 de novembro, os clubes fizeram este acerto acreditando na possibilidade de a CBF oferecer mais duas datas — uma para as semifinais (em jogo único) e uma para a final (também em jogo único).

Na ocasião, ficou acertado que Rubens Angelotti procuraria Manoel Flores para buscar estes ajustes no calendário. No entanto, nesta terça, o presidente da FCF só conseguiu apenas a promessa de tentativa de uma data.

