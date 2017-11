Basquete de Joinville quer aprontar mais uma "surpresa" no NBB nesta sexta

Toque de Letra 16/11/2017 | 18h40 Atualizada em

O basquete de Joinville está disposto a apontar mais "surpresa" no Novo Basquete Brasil (NBB). Depois de bater o Franca-SP (um dos favoritos ao título) com uma virada espetacular, a equipe catarinense ganhou confiança para almejar outro triunfo, desta vez diante do Bauru-SP, o atual campeão do NBB. O desafio contra os paulistas ocorrerá às 20 horas desta sexta, no Ginásio da Whirlpool.

O palco do confronto é uma das novidades. O Centreventos Cau Hansen está alugado para uma formatura. Em razão deste evento, o jogo teve de ser transferido para o Ginásio da Whirlpool, casa que abrigou os joinvilenses na edição de 2012/2013 do NBB.

A mudança de ginásio, no entanto, não chega a causar grande preocupação. Embalados pela boa estreia, os joinvilenses pensam apenas em continuar mostrando que podem ter a total confiança de seus torcedores.

— A gente sempre acreditou nos garotos. Sabíamos que iríamos penar no começo, mas acreditamos neles. O triunfo contra Franca só coroou e mostrou que dá para confiar nesse grupo. Vamos deixar até a última gota de suor último enquanto estivermos em quadra — garantiu o técnico George Salles.

O comandante também fez questão de convidar o torcedor a se fazer presente nesta sexta. Na estreia, mais de 800 pessoas estiveram no Centreventos. Como a capacidade do Ginásio da Whirlpool é reduzida, com este público o Joinville terá casa lotada para ajudar o time a bater o Bauru.

— Vai ser difícil. O Bauru tem seis ou sete jogadores de nível de Seleção Brasileira. Mas com a ajuda deles (torcida) não vai faltar dedicação e raça em quadra — concluiu Salles.

Os ingressos para o jogo estão à venda pelo mesmo valor: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). A compra dos bilhetes pode ser feita antecipadamente pelo site ingresso.basquetejoinville.com.br ou na loja Apolo Sport, na rua Nove de Março. A bilheteria da Whirlpool irá abrir duas horas antes do início da partida.