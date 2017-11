Algoz do JEC/Krona em 2016, Assoeva manteve sete atletas da equipe vitoriosa em Joinville

Futsal 22/11/2017 | 20h20 Atualizada em

A Assoeva, adversária do JEC/Krona na final da Liga Nacional de Futsal, vai voltar a encontrar o Tricolor após o duelo equilibradíssimo do ano passado, quando os gaúchos eliminaram os catarinenses nas quartas de final após a disputa de pênaltis no Centreventos Cau Hansen.

E se o Joinville manteve uma boa base do ano passado, a equipe de Venâncio Aires (RS) fez o mesmo. Sete jogadores que eliminaram o JEC continuam no clube e estão à disposição do técnico Fernando Malafaia. São eles: Mauricio, Ygor, Axel, Daniel, Renatinho, Valdin e Boni.

Valdin, ex-jogador do Joinville, foi um dos grandes responsáveis pela eliminação joinvilense. No Centreventos, marcou o gol da vitória no tempo normal (2 a 1) e ainda converteu uma das cinco cobranças de pênalti da Assoeva, que bateu o JEC/Krona por 5 a 4.

Daquele time vitorioso no Centreventos, houve algumas baixas. Entre elas, estão o goleiro Quinzinho, que defendeu o Marreco Futsal neste ano; o ala Bruno Souza, que se transferiu para o Carlos Barbosa; e o também ala Thiaguinho, que se despediu do Brasil no meio da temporada para reforçar o Levante, da Espanha. Em compensação, chegaram Sacon, ex-Juventude; Dilvo, ex-Foz; e Zico, ex-Carlos Barbosa.