Rafael Grampola tem média de um gol por jogo pelo JEC

Em meio a tantas contratações que não deram certo neste ano, pelo menos no setor ofensivo o departamento de futebol do Joinville acertou em cheio. Rafael Grampola era o atleta que faltou ao JEC nas temporadas de 2015 e 2016.

Óbvio que aqui não se compara as competições que o JEC jogou nestes anos com as atuais disputas. O elogio fica para o papel que desempenha o atacante: um finalizador de bom posicionamento que dificilmente desperdiça as oportunidades que recebe.

Os números nos ajudam a dar uma dimensão do que Grampola tem feito. Além de ser o artilheiro da Série C, ele é o artilheiro disparado da Copa Santa Catarina. Em 17 jogos pelo JEC, marcou 17 gols. Com outros sete anotados pelo Bragantino, no início do ano, são 24 gols. Se este jogador ficar em 2018, será o melhor reforço do time.