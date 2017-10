Jovem atacante do JEC volta aos trabalhos no CT do Morro do Meio

Toque de Letra 25/10/2017 | 20h28 Atualizada em

O jovem atacante Madson, do JEC, treinou normalmente nesta quarta no CT do Morro do meio. O técnico Rogério Zimmermann até ensaiou uma espécie de coletivo, que contou com a presença do atacante entre os titulares. o time esteve escalado com: Matheus; Buiú, Alisson, Lazio e Alex Ruan; Roberto, Eduardo Person; Madson, Thiago Alagoano e Patrick; Rafael Grampola.

Assim como aconteceu na terça, o lateral-esquerdo Gustavo foi poupado do treino do JEC. Por este motivo, Alex Ruan teve de ser recuado para o setor.

O zagueiro Igor também deixou o departamento médico do JEC. Agora, só o lateral-esquerdo Gustavo está em tratamento.