Jovem atacante do JEC deve voltar aos treinos após susto em Lages

Uma boa notícia do departamento médico do Joinville: o jovem atacante Madson sofreu uma pancada no joelho esquerdo na partida do domingo passado, contra o Inter de Lages, mas não preocupa. Na terça, fez testes de flexibilidade e, quarta, poderá até voltar aos treinos.

Além de Madson, que se recupera bem, dois atletas não treinaram nesta terça: o zagueiro Igor, que está em fase de transição e deve ficar à disposição nos próximos dias; e o lateral-esquerdo Gustavo, que, na verdade, foi apenas poupado do treino por causa de dores na coxa.