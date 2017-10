JEC quer dar mais um passo rumo à final da Copa Santa Catarina

Toque de Letra 20/10/2017 | 21h16 Atualizada em

Rafael Grampola é o artilheiro do JEC na Copinha com quatro gols

Rafael Grampola é o artilheiro do JEC na Copinha com quatro gols Foto: Salmo Duarte / A Notícia

Líder isolado da Copa Santa Catarina, o Joinville tenta dar mais um passo rumo à final na manhã deste domingo. O Tricolor encerra o primeiro turno da competição diante do Internacional, às 11 horas, no Estádio Vidal Ramos Júnior, em Lages. Se vencer, o JEC chegará aos sete pontos e ficará muito próximo da classificação.

Por outro lado, em caso de derrota, será ultrapassado pelo rival deste domingo e pode ser superado também pelo Brusque, que visita o Tubarão, em Tubarão, às 17 horas.

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte

O jogo em Lages é mais um teste para os jovens comandados por Rogério Zimmermann neste laboratório que é a Copa Santa Catarina para o clube – a ideia é testar o elenco para a disputa do Campeonato Catarinense. Na última rodada, há dez dias, o Joinville sofreu bastante diante do Brusque no Estádio Augusto Bauer, mas conseguiu buscar o empate por 2 a 2 aos 47 minutos do segundo tempo.

Depois deste longo período de treinamentos, o técnico tricolor espera que a partida seja menos complicada para o Joinville. Inclusive, deu um recado ao grupo.

– Se vocês querem ser um time abaixo, estão treinando bem. Agora, se vocês querem o alto nível, falta bastante – afirmou.

Na equipe, duas dúvidas. Ao longo da semana, o meia Breno ficou ausente de dois treinos e chegou a ser uma incógnita entre os titulares. Mas no fim das atividades antes da partida, trabalhou normalmente e deve ser confirmado na formação inicial.

A outra dúvida estava na ponta direita. De volta aos treinos após contusão, Marlyson pode ocupar o setor. Ele começou a Copa Santa Catarina como titular nesta posição, mas se lesionou e perdeu espaço para Thiago Alagoano. A definição entre um dos dois deve ser apontada pelo treinador apenas no momento do jogo.

No restante, a equipe terá a mesma formação das rodadas anteriores: Matheus; Buiu, Alisson, Lazio e Gustavo; Roberto, Eduardo Person, Marlyson (Thiago Alagoano), Breno e Alex Ruan; Rafael Grampola.

Rafael Grampola tenta manter média de gols

Diante do Inter é o atacante Rafael Grampola. O jogador tem a incrível média de um gol por jogo pelo Tricolor nesta temporada. Em 17 jogos pelo JEC, marcou 17 gols. Com outros sete anotados pelo Bragantino, no início do ano, são 24 gols.

O próprio Rogério Zimmermann, em entrevista logo após a partida contra o Brusque, no Augusto Bauer, reconheceu a importância de Grampola para o JEC. Segundo o treinador, sem a presença do experiente atacante, o Joinville não teria somado os quatro pontos.

Pelos números, Rogério tem razão. Contra o Tubarão, quando venceu por 4 a 2, Grampola marcou três gols para o JEC. Em Brusque, anotou mais um, o primeiro no empate por 2 a 2. Com os quatro gols na competição, é o artilheiro do torneio.

Rafael Grampola tem contrato válido com o JEC até o fim de 2018. De acordo com apuração da reportagem, para deixar o JEC, a multa rescisória está estipulada em R$ 2 milhões.

Férias ainda estão indefinidas

A programação de férias do Joinville ainda não está confirmada. A ideia era liberar alguns atletas após a quarta partida da Copa Santa Catarina. No entanto, de acordo com o regulamento, só podem atuar cinco atletas sem contrato profissional. Por este motivo, o plano de utilizar a equipe sub-20 na reta final da competição não está confirmado.

O técnico Rogério Zimmermann falou sobre o assunto na entrevista coletiva desta sexta-feira. Segundo ele, não estão definidos os atletas que terão início das férias após a quarta rodada.

– Nunca se falou que todos os jogadores entrariam em férias. Na verdade, não pensamos em quantidade ou em quais atletas. Vamos avaliar os próximos jogos e treinos para termos um direcionamento melhor desta ideia.