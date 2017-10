JEC/Krona vence o Atlântico-RS e está nas semifinais da Liga Futsal

Esportes 29/10/2017 | 14h08 Atualizada em

O futsal de Joinville está nas semifinais da Liga Nacional de Futsal após três anos. Na manhã/tarde deste domingo, o JEC/Krona venceu o Atlântico-RS por 2 a 1 e assegurou a vaga para as semifinais do campeonato diante de um Centreventos Cau Hansen lotado. Os dois gols tricolores foram marcados pelo ala Jackson (foto), ainda no primeiro tempo. Vilian descontou na segunda etapa para os gaúchos.

Classificado, o JEC agora aguarda a definição de seu adversário, que sairá do confronto entre Carlos Barbosa e Foz Cataratas, em jogo que ocorrerá ainda neste domingo. Independentemente do vencedor, por ter melhor campanha, o Joinville decidirá a segunda partida em casa e terá a vantagem dos três empates - nos tempos normais e na prorrogação.

As datas das semifinais ainda serão definidas pela organização da Liga Futsal.

O jogo

Empurrado pela torcida, o Joinville começou melhor a partida decisiva das quartas de final. A equipe apresentava mais volume de jogo, se defendia bem e só era ameaçada nos chutes à distância do goleiro Djony. No entanto, apesar de estar melhor, os joinvilenses só encontraram o gol em bolas paradas.

O primeiro veio a 9min52s. Em cobrança de falta, Jackson acertou lindo chute rente à trave, abrindo o placar no Centreventos. O JEC poderia ter ampliado logo depois, em oportunidades de Fellipe Mello e Fernando.

O Atlântico continuava ameaçando apenas nos chutes de Djony e, antes do fim do primeiro tempo, o Tricolor ampliou. Junai cobrou escanteio e Jackson acertou belo disparo de primeira para marcar o segundo. Antes do intervalo, Willian ainda fez um milagre após chute de Murilo, que aproveitou desvio da defesa e quase marcou.

Na segunda etapa, o jogo teve dez minutos mornos. O Joinville poderia ter matado o confronto em algumas saídas de bola erradas do Atlântico-RS, mas não caprichou na finalização. Quando a classificação parecia encaminhada, a menos de dez minutos do fim, o Atlântico diminuiu. Murilo passou a Keké no fundo, que encontrou Vilian no meio. O camisa 10 bateu para o gol e descontou.

A mesma jogada se repetiu logo depois, mas desta vez Keké bateu para o gol e Willian apareceu para evitar o pior. No fim, os gaúchos se abriram e o jogo ganhou em emoção. Jackson, pelo JEC, acertou a trave faltando um minuto para o fim e Café, para o Atlântico, a poucos segundos do término do jogo, exigiu defesa espetacular de Willian.

O Atlântico ainda insistiu no goleiro-linha, mas o Joinville se segurou e garantiu a vaga.