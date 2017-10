JEC/Krona usará força máxima em jogo do Estadual de Futsal nesta quinta

Esportes 17/10/2017 | 02h12 Atualizada em

O JEC/Krona deve escalar força máxima em partida desta semana pela Divisão Especial do Campeonato Catarinense enquanto aguarda o segundo jogo das quartas de final da Liga Nacional de Futsal, programado para domingo (29), ao meio-dia, no Centreventos Cau Hansen.

A ideia do técnico Vander Iacovino é recuperar os pontos perdidos na competição – hoje, o Tricolor ocupa a quinta posição, com 19 pontos.

O próximo compromisso do JEC na Divisão Especial está marcado para esta quinta-feira, às 20h15, diante do Tubarão, no Ginásio do Sesc – o Centreventos está ocupado nesta semana.