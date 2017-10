JEC/Krona reencontra o Atlântico, desta vez, no mata-mata da Liga

Esportes 13/10/2017 | 20h52 Atualizada em

Parece notícia velha, mas, sim, JEC/Krona e Atlântico-RS vão voltar a se enfrentar neste sábado, às 11h30. Este é o quarto encontro entre catarinenses e gaúchos nesta temporada. Antes, os duelos aconteceram pela Taça Brasil (duas ocasiões) e primeira fase da Liga Nacional de Futsal.

Agora, o jogo é válido pela primeira partida das quartas de final da Liga. E o Joinville aposta no histórico para ampliar a vantagem em Erechim (RS). Nas três partidas anteriores, o Tricolor conseguiu duas vitórias (na Taça Brasil) e um empate (na Liga). No confronto mais importante, que decidiu a Taça Brasil, o JEC venceu por 3 a 0 e faturou o título nacional.

Para continuar sonhando com outro troféu nacional nesta temporada, é fundamental largar bem. Foi assim, por exemplo, que o JEC avançou às quartas de final – venceu o Concórdia, em Concórdia, e empatou em Joinville para confirmar a classificação.

Mas a comissão técnica e os jogadores sabem que este primeiro duelo será bem mais complicado, especialmente pela rivalidade criada nos jogos anteriores (e pelo retrospecto ruim dos gaúchos).

– O histórico de confrontos mostra que são partidas muito disputadas. Esperamos buscar a vitória em Erechim para levar uma boa vantagem para o Cau Hansen, onde buscaremos a classificação para as semifinais – projetou o ala Leco.

Por ter melhor campanha, o JEC/Krona joga por até três empates – no tempo normal das duas partidas e na prorrogação. Além do trunfo por ter sido o segundo colocado na fase de classificação, o técnico Vander Iacovino conta com força máxima neste sábado (veja a relação abaixo).

Goleiros: João Paulo e Willian

Fixos: Fernando, Junai e Leco

Alas: Bruninho, Fellipe Mello, Jackson, Josué, Xuxa

Alas/pivô: Fernandinho e Gabriel

Pivôs: Eka e Jé

Tricolor tenta quebrar jejum de três anos na Liga

O início do confronto de quartas de final contra o Atlântico-RS marca também a chance de o Joinville quebrar um jejum na Liga Nacional de Futsal. Semifinalista em quatro das 21 edições do campeonato, o Tricolor não alcança esta fase da competição desde 2013. De lá para cá, sempre parou nas quartas de final.

Em 2013, na última vez que apareceu entre os quatro melhores, o time (conhecido como Krona Futsal) parou no Concórdia. No ano seguinte, o jejum começou com a derrota nas quartas de final contra o rival Jaraguá. Em 2015, último ano no qual a equipe usou o nome de Krona Futsal, a eliminação aconteceu em São Paulo, contra o Corinthians.

No ano passado, já com a camisa do JEC, o Tricolor foi desclassificado pela Assoeva, depois de ter vencido o primeiro jogo fora. Na volta, no Cau Hansen, perdeu no tempo normal, empatou na prorrogação, mas caiu nos pênaltis – em 2016, as equipes de melhor campanha não tinham vantagem da igualdade no tempo extra.

TRANSMISSÃO

A partida entre Atlântico-RS e JEC/Krona, pelo duelo de ida das quartas de final da Liga Nacional de Futsal, terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, neste sábado, às 11h30.