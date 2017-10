JEC/Krona encara o Atlântico tentando voltar às semifinais da Liga Futsal

Esportes 27/10/2017 | 21h07 Atualizada em

A vantagem está ao lado do JEC/Krona, mas o mata-mata das oitavas de final, contra o Concórdia, já mostrou que o caminho até o título será muito complicado. Por este motivo, o Tricolor toma todo tipo de cuidado para não ser surpreendido pelo Atlântico-RS, neste domingo, ao meio-dia, em jogo válido pelas quartas de final da Liga Nacional de Futsal.

No primeiro duelo, em Erechim (RS), catarinenses e gaúchos empataram por 1 a 1. O resultado dá ao Joinville a vantagem de jogar por duas igualdades para atingir as semifinais – no tempo normal e na prorrogação. Vitória, de qualquer um dos times, define a vaga já no tempo normal.

Se passar, o futsal de Joinville quebra um jejum de três anos. De 2014 para cá, a equipe sempre parou nas quartas de final – para Jaraguá (2014) e Corinthians (2015), quando a equipe ainda era Krona, e no ano passado, já como JEC, frente à Assoeva-RS.

O histórico de insucessos é deixado de lado pelo técnico Vander Iacovino. Segundo o comandante, é preciso enxergar tudo que está ao lado do time neste momento.

– Cada jogo tem sua história. Acredito em trabalho, em planejamento, esse fator externo não pode atrapalhar – afirmou, se referindo à torcida que, na opinião de Vander, precisa ser mais um aliado da equipe no domingo.

– A gente fala bastante para não deixar que a tensão pressione os atletas. Precisamos deixar o jogador feliz, alegre. Você precisa se divertir neste momento e ver que já estamos entre os oito melhores da Liga Nacional – observou.

Sobre o adversário, o treinador joinvilense espera que a qualidade técnica dos atletas seja um grande diferencial na busca pela classificação.

– O mata-mata propicia essa situação, que você não pode errar. Procuramos deixar eles (os jogadores) à vontade para que possam mostrar que a qualidade técnica, que é o que vai decidir – concluiu.

JEC/Krona e Atlântico-RS se enfrentaram quatro vezes nesta temporada, com dois empates (os dois na Liga Futsal) e duas vitórias para o Joinville (as duas na Taça Brasil de Clubes).

O retrospecto será testado diante de um Centreventos lotado. Até sexta-feira, mais de 500 ingressos já haviam sido vendidos. Até este sábado, os valores continuam os mesmos – R$ 25 (arquibancada) e R$ 12 (meia).

No domingo, os bilhetes terão um pequeno reajuste – R$ 30 e R$ 15 (meia). Quem não for ao Centreventos poderá ver o jogo no canal SporTV, que transmite o duelo.