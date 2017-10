JEC jogará na manhã de domingo pela terceira rodada da Copa SC

Toque de Letra 17/10/2017 | 02h15 Atualizada em

Dentro de campo, o Joinville confirmou que a partida contra o Internacional, em Lages, no próximo domingo, será antecipada. Antes marcado para as 16h30, agora o duelo ocorrerá às 11 horas.

Em razão desta mudança, a comissão técnica do JEC estuda trocar os horários de treinos da semana para realizar atividades no mesmo período no qual ocorrerá o jogo de domingo (alguns treinos já ocorrerão pela manhã, mas não exatamente no horário do jogo).

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte

O zagueiro Igor e o atacante Marlyson são as baixas do Joinville no começo dos trabalhos da semana. Os dois continuam em tratamento no departamento médico do clube e, por opção do próprio JEC, não foi estipulado o prazo para retornem às atividades.

Os dois tratam problemas musculares. Os demais jogadores estão à disposição do técnico Rogério Zimmermann para a partida válida pela terceira rodada da Copa Santa Catarina, no domingo, em Lages.