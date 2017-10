JEC goleia o Inter de Lages e está mais perto da final da Copa Santa Catarina

Futebol 29/10/2017 | 19h02 Atualizada em

Foto: Divulgação / Assessoria do JEC

Rafael Grampola marcou três gols para o JEC na tarde deste domingo, na Arena Foto: Divulgação / Assessoria do JEC

O Joinville está mais perto da decisão da Copa Santa Catarina. Na tarde deste domingo, na Arena, o Tricolor manteve a invencibilidade no torneio e venceu o Inter de Lages por 4 a 1. Com o resultado, chegou a oito pontos, número que praticamente o garante entre os dois melhores da competição, que disputarão o título.

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte

Rafael Grampola (três) e Thiago Alagoano marcaram para o JEC. Luiz Meneses descontou para o Colorado lageano. Garantido na final, o Joinville volta a campo na quinta rodada apenas no dia 12 de novembro, quando vai encarar o Tubarão, no Sul do Estado.

Até lá, muitas mudanças ocorrerão no Joinville. De acordo com o planejamento do departamento de futebol, os principais jogadores receberão férias: casos de Matheus, Alex Ruan, Eduardon Person, Madson e Rafael Grampola.

Buiú e Henrique Mattos não permanecerão e terão a liberação antecipada. Outros poderão sair, mas a diretoria negocia as rescisões de contrato.

Continuam na Copa Santa Catarina apenas jogadores que tiveram poucas oportunidades e atletas que também atuam pelo time sub-20. O técnico Rogério Zimmermann irá dedicar seu tempo na busca de reforços para o Campeonato Catarinense. Enquanto isso, o time será dirigido pelo comandante da equipe sub-20, Julian Tobar.

A preocupação com a Copa Santa Catarina é pequena porque o Joinville já tem vaga garantida na Copa do Brasil – via ranking.

No jogo, o Inter até teve melhores momentos ao longo do primeiro tempo, mas desperdiçou suas oportunidades. O Joinville, ao contrário, apesar de jogar pouco, chegava e marcava. Aos 37 minutos do primeiro tempo, Rafael Grampola marcou o primeiro.

No segundo tempo, o Inter empatou aos cinco com Luiz Meneses, mas Thiago Alagoano, aos 20, e Rafael Grampola, de pênalti, aos 22 e 37 minutos, definiram o placar do confronto.