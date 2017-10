JEC é goleado na Capital e dá adeus ao Campeonato Catarinense Júnior

Futebol 20/10/2017 | 21h42 Atualizada em

O JEC deu adeus ao Campeonato Catarinense Júnior na tarde desta sexta-feira. O Tricolor acabou derrotado pelo Avaí, no Estádio da Ressacada, por 6 a 1. O resultado colocou o Leão na final da competição. A situação do Joinville já era complicada antes do jogo.

Como havia perdido no duelo de ida, o Tricolor teria de vencer por dois gols de diferença. Além disso, era preciso quebrar os 100% de aproveitamento do Avaí – em oito jogos, havia conquistado oito vitórias.