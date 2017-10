JEC confirma quem ganha férias e quem fica na Copa Santa Catarina

Toque de Letra 31/10/2017 | 22h25 Atualizada em

O Joinville confirmou nesta terça a lista de 11 jogadores que receberam férias a partir desta semana. A maioria deles joga ou jogou entre os titulares do JEC durante a disputa da Copa Santa Catarina. Quem não está na lista continua em atividade para ser observado pelo clube nesta reta final de competição. Estes 11 atletas se reapresentam ao Joinville em dezembro, quando vão começar a preparação para o Campeonato Catarinense.

O zagueiro Henrique Mattos não continua no clube. O contrato do jogador chegou ao fim e, apesar de ter permanecido para a disputa da Série C – tinha contrato válido apenas até o Estadual de 2017 – não agradou e não foi procurado para estender o vínculo. Além dele, quem pode sair é o lateral-direito Buiú. O jogador até recebeu proposta do JEC, mas tem outras ofertas, que devem levá-lo para outro clube.

O lateral-esquerdo Alex Ruan também recebeu proposta para renovar com o JEC. No entanto, ainda não se posicionou sobre a permanência. Segundo o gerente de futebol, Carlos Kila, o “negócio está bem encaminhado para a renovação”. Se ficar, Alex Ruan atuará na segunda linha do meio, como fez nas partidas que disputou sob o comando de Rogério Zimmermann na Copa Santa Catarina.

Ao todo, 15 jogadores do atual grupo permanecerão para a sequência da Copa Santa Catarina – dois jogos da primeira fase e, provavelmente, os dois jogos das finais. O elenco será completado por jogadores que atuaram no time sub-20 – inclusive, com a presença de membros da comissão técnica da equipe júnior do JEC. Veja abaixo quem pegou férias, quem ficou e como será composta a comissão técnica.

Jogadores que ganharam férias

Matheus

Alisson

Lazio

Roberto

Kadu

Breno

Eduardo Person

Madson

Marlyson

Rafael Grampola (foto)

Thiago Alagoano

Quem ficou

Goleiros

Ferreira

Felipe Leineker

Nicolas

Zagueiros

André Baumer

Igor Candiota

Luan (Baiano)

Richard

Leonardo Coltro

Saile

Laterais

Lucas Sum

Alan Menezes

Thierry

Gustavo

Daniel Soares

Emerson

Volantes

Murilo

João Pedro

Willian de Oliveira (Pulga)

Lucas Marrane

(Formiga)

Junior Sutil

Meias

Mateus Silva

Patrick

Janderson

Gabriel Bencke

Daniel Gonçalves (Baianinho)

Adsson

Atacantes

Adriano

Jean Felipe

Corrêa

Cercal

Erick Packer



Comissão técnica

Treinador: Julian Tobar

Preparador físico: Yuri Salenave

Preparador de goleiros: Bruno

Auxiliares técnicos: Filipe Mattos e Filipe Notório

Massagista: Arlindo

Coordenador da base: Junior Gaino

Supervisor da base: Mário