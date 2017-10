JEC começa atrás na semifinal do Campeonato Catarinense júnior

Futebol 13/10/2017 | 20h57 Atualizada em

Foto: Divulgação / Assessoria do JEC

Foto: Divulgação / Assessoria do JEC

O JEC começou atrás nas semifinais do Campeonato Catarinense júnior. Na tarde desta sexta-feira, o Tricolor recebeu o Avaí, na Arena Joinville, e acabou derrotado por 4 a 3.

O placar poderia ter sido pior. O Leão chegou a estar vencendo por 4 a 2, o que complicaria bastante a missão do JEC na Capital. Agora, será preciso ganhar do Avaí por dois gols de diferença na partida marcada para o dia 20, na semana que vem, em confronto que ocorrerá no Estádio da Ressacada.

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte

Como o Avaí fez melhor campanha na primeira fase e tem a vantagem dos resultados iguais, o Joinville só avança fazendo esta diferença de dois gols na casa avaiana.

O problema é conseguir o feito diante de um adversário que, até o momento, soma oito jogos e oito triunfos na competição.