Futura gestão do JEC ainda procura um nome para a vice-presidência 

Após a confirmação de Vilfred Schapitz como candidato à presidência pela chapa que lidera o processo de transição da administração do Joinville, o grande desafio do grupo é encontrar um vice-presidente.

O nome preferido da chapa era o de Valdicir Kortmann, diretor de futsal do JEC. Ele traria confiança e credibilidade ao clube pelo prestígio que tem junto ao empresariado da cidade.

Procurado pela coluna, Valdicir disse ter recebido uma ligação de Nereu Martinelli, que, a pedido de outros conselheiros, fez a consulta para saber se Valdicir poderia assumir a vice-presidência.

– O Nereu (Martinelli) me ligou por solicitação de alguns conselheiros para verificar o que realmente eu penso. Comentei que, em função dos compromissos da empresa, não tenho condições de assumir uma vice-presidência. Agradeci por lembrarem de mim, mas para assumir essa função é preciso tempo e dedicação, o que não tenho como dar neste momento.

A ligação de Nereu Martinelli, segundo Valdicir, aconteceu pouco antes da reunião de terça – como esteve em viagem, Valdicir não pôde participar. Apesar da resposta negativa, ele se colocou à disposição para ajudar o clube da maneira que for possível e espera encontrar os líderes da chapa para reforçar a parceria existente com o futsal, que, com o apoio da Krona, faz uso da marca JEC.

Negou

Especulado como possível vice-presidente, o conselheiro Luiz Antônio Selbach negou veementemente que possa assumir a função na formação da nova gestão do clube.

– Continuaremos, sim, a apoiar por meio de patrocínio master pela Selbetti – informou Luiz.

Recentemente, a empresa renovou o vínculo com o Tricolor até o fim da próxima temporada.

Confirmados

Por enquanto, além de Vilfred Schapitz como presidente, a nova chapa tem como nomes confirmados em sua diretoria: Alexandre Poleza (diretor administrativo-financeiro); José Acácio Piccinin (diretor jurídico); Carlos Grendene (diretor de base); e Delcir Silveira (diretor de marketing). Faltam ser definidos o vice-presidente, o diretor de patrimônio e o diretor de futebol – que pode até não existir.

Futebol

O departamento de futebol, por sinal, não será comandado por apenas uma pessoa. Este discurso foi repetido por Vilfred Schapitz e Alexandre Poleza logo após a reunião do conselho deliberativo do JEC. a ideia é que se forme uma comissão – com gerência de futebol, departamento médico, financeiro etc – para diminuir os erros nas contratações, responsáveis pelos prejuízos no JEC.



Opinião

Este caminho – de buscar ao máximo a diminuição nos erros de contratações – é algo que a coluna tem repetido nos últimos anos. No atual modelo, o JEC “terceiriza” o departamento de futebol na mão de um gerente – seja ele quem for. Ele contrata, sem o acompanhamento da direção, e, se der errado, é dispensado pelo clube. Esta falta de critério e zelo pelos recursos do clube se mostra nos números do déficit do JEC e na quantidade de jogadores contratados – 99 nos últimos três anos.