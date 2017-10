Elton Carvalho: Processo de transição no comando do JEC deve começar na próxima semana /

Toque de Letra 19/10/2017 | 20h59

Embora a eleição do JEC esteja programada para abril de 2018, há um desejo da nova diretoria e da atual gestão de acelerar o processo de transição do comando no Joinville. Segundo apurou a coluna, na próxima semana, o grupo liderado por Alexandre Poleza e o candidato à presidência, Vilfred Schapitz, estará reunido com o presidente Jony Stassun para dar início a este processo.

O compromisso dos dois lados é apresentar o saldo destes encontros no dia 27 de novembro, data que marcará a última reunião do conselho deliberativo do JEC em 2017. Até lá, são praticamente 40 dias para os dois lados trabalharem juntos.

A maior preocupação do novo comando é tomar conhecimento da situação financeira do Joinville e acompanhar a elaboração dos orçamentos para a próxima temporada.

No entanto, ninguém sabe, por exemplo, como será feito o processo de contratações – quem define, quanto será investido, até quando (Catarinense e/ou Série C), quais são os recursos disponíveis.

Por causa desta série de dúvidas é que há o pensamento de que “quanto antes começar o trabalho, melhor será o saldo em 2018.”

Sem pressa

A notícia de que Valdicir Kortmann e Luiz Selbach não pretendem assumir a vice-presidência do JEC na nova gestão não chega a causar grandes problemas no planejamento do grupo. A busca por um vice-presidente continua, mas sem pressa e com mais atenção às questões orçamentárias do clube – essas, de fato, preocupam a nova gestão do Joinville.