Elton Carvalho: Madson foi o destaque do JEC diante do Inter de Lages

Como a Copa Santa Catarina é um laboratório (e é preciso repetir esta frase, pois não há motivos para empolgação ou preocupação sejam quais forem os resultados), há de se observar apenas o que vem dando certo e o que não funciona.

Na partida de domingo, contra o Inter de Lages, funcionou, mais uma vez, o jovem Madson (foto) no ataque tricolor. Ele marcou o gol e, segundo o relato de colegas que acompanharam a partida, ditou o ritmo do Joinville enquanto esteve em campo.

Quando saiu, o Inter reagiu e buscou o empate. No fim do confronto, o JEC até esteve perto da vitória, mas a igualdade se manteve.

E é a partir do empate que se deve observar uma estatística importante: em três jogos, o Joinville sofreu cinco gols, média de quase dois por jogo. A equipe até mostrou bom posicionamento defensivo, mas isso não tem sido suficiente para garantir uma solidez no setor.

Sinal de que, provavelmente, será na defesa com o qual o JEC terá de se reforçar para a disputa do Campeonato Catarinense. Na frente, Madson, Breno, Grampola, Marlyson, Eduardo Person, todos têm dado conta do recado.

Campeonato

O empate por 1 a 1 em Lages manteve o JEC na primeira colocação da Copa Santa Catarina. O Tricolor ocupa a liderança isolada porque o Tubarão venceu o Brusque, no Sul do Estado. Com cinco pontos, o Joinville pode praticamente garantir a vaga na final se vencer o Colorado de Lages no próximo domingo. Neste caso, chegaria a oito pontos contra três do Inter, faltando duas rodadas. Se o Tubarão também vencer, abriria seis do Brusque.