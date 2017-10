Elton Carvalho: JEC planeja fazer até dez contratações para o Estadual

Toque de Letra 31/10/2017 | 22h47 Atualizada em

O gerente de futebol Carlos Kila (foto) falou na tarde de terça sobre o planejamento do departamento de futebol para a disputa do Campeonato Catarinense de 2018. Segundo ele, o clube mira de oito a dez contratações para começar a competição. Entre as posições desejadas, estão jogadores para a defesa, primeiro-volante, um meia e atacantes de velocidade.

O grande problema para fazer estes acertos é o orçamento. De acordo com Kila, o Joinville terá apenas R$ 100 mil para investir em reforços. Portanto, numa matemática simples, o clube teria um gasto de R$ 10 mil para cada uma das contratações.

Será difícil acertar em cheio em dez nomes recebendo este salário – principalmente com a ideia de trazer atletas que atuaram nas séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Talvez o caminho fosse contratar cinco jogadores ganhando R$ 20 mil. Nomes que viriam para formar a espinha dorsal de um time de jovens no Campeonato Catarinense. Ou, no máximo, sete a R$ 15 mil. Trazendo cinco, seria até menos complicado se estes jogadores viessem também para a Série C.

O Joinville precisa trabalhar numa realidade viável. Sonhar com o título catarinense não é uma prioridade. Fazer uma campanha digna é mais do que suficiente para brigar bem na Série C. Se vierem poucos reforços, mas que realmente tenham qualidade, o clube sai na frente na preparação para o Brasileiro.