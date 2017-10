Elton Carvalho: Conserto dos painéis de energia da Arena não ocorrerá no prazo

Toque de Letra 25/10/2017 | 18h47 Atualizada em

Prometido para o fim deste mês, o conserto dos painéis de energia da Arena Joinville não ocorrerá dentro do prazo. Segundo apurou a coluna, falta uma peça para que o reparo seja concluído. E sem ela, o estádio só terá energia com aluguel de geradores. A Seinfra, responsável pelo conserto, calcula que a chegada desta peça ocorrerá dentro de 15 dias. Com o tempo somado da instalação, a solução do problema só deve acontecer em meados do próximo mês.

Diante do problema, o JEC terá de alugar um gerador para jogar no domingo, às 17 horas, contra o Inter de Lages, pela Copa SC. O jogo ocorreria às 16 horas, mas a pedido da Record News, que irá transmitir a partida, o duelo foi alterado para as 17 horas.

Em 25 de maio, os painéis queimaram e, desde então, não funcionam. Os serviços da Arena – da Sesporte, por exemplo – dependem de um gerador cedido pela Celesc. As torres de iluminação dependem de outro gerador, que é alugado quando há necessidade.