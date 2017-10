Conselheiros prometem anunciar todos os nomes da chapa em reunião do conselho do JEC nesta terça

Toque de Letra 17/10/2017 | 02h09 Atualizada em

Foto: Divulgação / Assessoria do JEC / Assessoria do JEC

Foto: Divulgação / Assessoria do JEC / Assessoria do JEC

Nesta terça, a partir das 19 horas, na CDL, o conselho deliberativo do Joinville estará reunido num encontro que poderá indicar qual será o futuro do clube em termos de gestão. De acordo com apuração da coluna, a chapa, que se articula nos bastidores para assumir o comando do JEC na próxima temporada, apresentará, nesta terça à noite, todos os nomes que ocuparão cargos na nova diretoria, inclusive o do presidente tricolor.

Por enquanto, não é possível cravar quais serão os nomes desta chapa. Só há duas pessoas confirmadas no movimento: Alexandre Poleza, ex-diretor financeiro do JEC (que voltaria a ocupar este cargo); e Vilfred Schapitz, ex-diretor administrativo.

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte

Outros dois nomes devem ser oficializados: José Acácio Piccinin e Marco Polo Cunha. Os dois já trabalham ao lado de Poleza e Vilfred na comissão de conselheiros que revisa e propõe mudanças no estatuto. José Acácio deve ser o diretor jurídico e Marco Polo ocuparia um cargo no conselho fiscal.

Cristian Bonezzi, especulado para voltar ao departamento de marketing, não deve estar em nenhum cargo nesta chapa.

Se de fato forem oficializados todos os nomes desta chapa, o presidente do JEC, Jony Stassun, deve facilitar a transição do comando do clube já a partir do mês de janeiro. Pelo menos, foi essa a promessa que ele fez ao conselho deliberativo, na última reunião, e em entrevista à coluna, no dia 19 de setembro.

– Se houvesse uma chapa definida, poderia facilitar a minha saída. Não sou contra a transição, mas é preciso ter isso bem alinhado – afirmou Jony.

Na tarde de segunda, os membros desta chapa estiveram reunidos para definir os últimos detalhes antes da apresentação ao conselho deliberativo. Um dos grandes cuidados é manter os nomes dos outros participantes em sigilo – principalmente,0 o de quem irá ocupar o cargo de presidente do JEC.

Outra preocupação é ter tudo definido para que esta chapa possa recuperar a credibilidade que o Joinville perdeu dentro e fora de campo nos últimos anos.