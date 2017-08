Pingo convoca torcida do JEC para decisão deste domingo na Arena

Série C 11/08/2017 | 21h32 Atualizada em

O torcedor do Joinville anda em alta com o técnico Pingo. Apesar das cobranças frequentes, o treinador declarou nesta sexta-feira que ficou emocionado com a presença dos tricolores na última partida, diante do Botafogo-SP – na ocasião, 4.900 torcedores estiveram na Arena e estabeleceram o segundo maior público do Tricolor nesta temporada. Neste domingo, Pingo quer mais. Esperava ver a Arena ainda mais cheia diante do Tombense, às 15 horas, e chegou a dizer que quer dar um presente:

– Nada melhor do que no Dia dos Pais conseguirmos uma vitória importante. Venho aqui fazer um pedido especial ao torcedor: vão ao estádio porque vamos buscar o resultado desde o início da partida – prometeu.

A vitória do Joinville sobre o Tombense pode devolver o time ao G4 da chave B – algo que não acontece desde a terceira rodada. Além do triunfo, o Tricolor terá de secar Ypiranga-RS, Tupi ou São Bento. Se o Ypiranga tropeçar diante do Mogi Mirim, neste sábado, o Joinville volta à zona de classificação com os três pontos.

Se os gaúchos vencerem, restará torcer por empate ou derrota do Tupi frente ao Macaé – se os mineiros empatarem, o JEC precisará ganhar por dois gols de diferença. Caso nada disso aconteça, restará apoiar o Botafogo-SP, que recebe o São Bento em casa.

De qualquer maneira, a primeira missão é o Joinville fazer a sua parte, algo que não será fácil, pois o Tombense é o sexto colocado, com a mesma pontuação do JEC – atrás apenas nos gols pró.

– É uma equipe que tem bom toque de bola, posse de bola, transição ofensiva cadenciada. Precisamos tirar proveito disso porque a situação deles é parecida com a nossa. É hora de fazer valer o fator casa, onde temos conquistado bons resultados.

O retrospecto de Pingo na Arena anima. Em três jogos, três vitórias – sobre Bragantino, Ypiranga-RS e Botafogo-SP. Por isso, ele pediu o reforço do torcedor, que pode ser embalado pela Promoção do Dia dos Pais. Além de ingressos mais acessíveis – R$ 20, R$ 50 e R$ 60 – a diretoria ainda oferece a condição do pagante levar um torcedor gratuitamente – mulher ou criança de até 11 anos. Se o tempo colaborar, a expectativa é de que, pelo menos, 6 mil torcedores estarão presentes.

Uma mudança apenas no time

A exemplo da semana passada, quando apenas incluiu Lúcio Flávio na vaga de Fernandinho, o técnico Pingo fará apenas uma mudança na equipe titular do JEC em relação ao último domingo. Conforme adiantou nos treinos da semana, o treinador escalará o meia-atacante Bruno Rodrigues, destaque do Joinville no segundo tempo contra o Botafogo-SP. Deste modo, Ricardo Lobo perde um lugar no time principal.

– O Bruno é um jogador de drible, jogador que vai para cima. Muda um pouco o estilo que tínhamos porque o (Ricardo) Lobo e o (Rafael) Grampola têm a mesma característica. Vamos centralizar um pouco mais o Grampola e dar liberdade ao Bruno – informou o comandante.

Nas outras posições, apesar do susto da semana – sete jogadores tiveram virose –, nenhuma alteração.

– Talvez a nossa sorte foi a virose ter acontecido no início da semana. Hoje, felizmente, estão todos aptos – concluiu Pingo.