'Mogi Mirim não irá desistir', garante a direção do clube paulista

Jogadores do Mogi Mirim terão reunião decisiva com a direção do clube nesta terça-feira

O possível abandono do Mogi Mirim do Campeonato Brasileiro da Série C foi completamente rechaçado pelo clube nesta segunda-feira. No fim de semana, o presidente Luis Henrique Oliveira até afirmou que a hipótese existia em razão da debandada dos atletas, inconformados com os salários atrasados – unidos, eles não entraram em campo no sábado contra o Ypiranga-RS e provocaram a derrota por W.O. No entanto, o discurso mudou e a diretoria do Sapão garantiu que continuará na disputa.

– Estamos estudando qual é a melhor solução. Não sei se conseguiremos recursos para acertar os salários dos atletas ou se a CBF permitirá a inscrição de novos atletas. O fato é que não abandonaremos o campeonato – informou Marcelo Gotti, assessor direto do presidente Luis Henrique Oliveira.

A definição deve acontecer entre terça e quarta-feira. A CBF ainda não se pronunciou se permitirá a inscrição de novos atletas. Se autorizar, o Mogi Mirim deve inscrever jovens do time sub-20. Deste modo, evitaria punições ainda maiores – se abandonar o campeonato, o clube será excluído por dois anos de competições da CBF.

Na Série C, o abandono do Mogi Mirim provocaria mudanças na classificação. De acordo com o regulamento geral de competições da CBF, todos os resultados do time seriam desconsiderados. Neste caso, o Joinville seria um beneficiado e assumiria a terceira colocação.

Como seria

Classificação

Sem os resultados do Mogi

1º Tupi 23

2º Volta Redonda 20

3º Joinville 20

4º São Bento 19

5ºBotafogo-SP 17

6º Ypiranga 15

7º Tombense 14

8º Macaé 9

9º Bragantino 9

10º Mogi Mirim 0

