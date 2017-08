JEC vence o Tombense e mantém 100% de aproveitamento em casa na era Pingo

Série C 13/08/2017 | 17h14 Atualizada em

A era Pingo no Joinville continua com 100% de aproveitamento em partidas na Arena Joinville. Neste domingo, o Tricolor passou pelo Tombense num confronto direto por vaga no G4 da Série C. Com gols de Lúcio Flávio e Rafael Granpola, o JEC bateu os visitantes por 2 a 0 e, momentaneamente, está na zona de classificação – depende do resultado do confronto entre Botafogo-SP e São Bento, não encerrado até a publicação do texto.



Independentemente do resultado, o JEC ainda pode ser beneficiado por uma desistência do Mogi Mirim que, no sábado, perdeu por W.O. para o Ypiranga-RS e pode ser até excluído da competição. A própria direção do clube paulista admite que pode abandonar o campeonato por não ter condições de pagar os salários aos seus atletas. Neste caso, todos os jogos dos paulistas seriam anulados e o Joinville estaria no G4 a partir de uma nova classificação.



A definição do caso deve sair nesta segunda-feira, quando os dirigentes do Mogi estarão reunidos com membros da CBF. Enquanto a novela não se resolve, o JEC pensa em outro confronto direto, na próxima sexta-feira, às 21 horas, em Sorocaba (SP), contra o São Bento.



O jogo



O Joinville começou o primeiro tempo em alta intensidade. O trio Eliomar, Bruno Rodrigues e Rafael Grampola trouxe trabalho aos mineiros, que sofreram com as jogadas dos tricolores desde o começo da partida. O primeiro gol, por exemplo, veio aos sete minutos, em falta sofrida por Bruno Rodrigues. Na cobrança, Lúcio Flávio bateu no ângulo direito de Darley e abriu o placar na Arena. O JEC poderia ter aberto uma vantagem maior se tivesse caprichado mais nas finalizações. Aos 19, em boa trama articulada por Eliomar pela esquerda, Grampola recebeu, girou, chutou, mas a defesa evitou o gol sobre a linha da trave.



Aos 27, Bruno Rodrigues recebeu na frente, serviu Alex Ruan, mas o passe ruim impediu o gol do lateral-esquerdo. Houve ainda uma oportunidade aos 44, quando Grampola ajeitou para Eliomar, que bateu colocado e exigiu boa defesa de Darley. O Tombense levou perigo num chute de fora da área de Allan Dias, aos 26 minutos, e na jogada de Maradona, que passou a Allan Dias, novamente barrado por Matheus.



No segundo tempo, o Tombense voltou melhor e logo aos quatro minutos Wellington quase marcou ao passar por Danrlei, que substituiu Charles no JEC. Matheus salvou outra vez o Tricolor. O segundo tempo transcorreu com mais posse de bola do Tombense, mas sem oportunidades reais – definições para o gol com perigo. A suposta pressão dos visitantes acontecia em razão da dificuldade do Joinville sair jogando.



Quando acertou, o Tricolor chegou ao segundo gol. Zé Mateus lançou Bruno Rodrigues, que ficou cara a cara com Darley. O camisa 11 tentou o drible e perdeu. Na sobra, Grampola tabelou com o próprio Bruno, recebeu na frente e tocou na saída do goleiro marcando o segundo gol do Joinville: 2 a 0. Após o gol, o ímpeto do Tombense diminuiu. O Joinville administrou resultado, até chegou a ameaçar em contra-ataques, mas o placar não mudou.