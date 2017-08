JEC vence o Botafogo-SP e volta a ficar próximo do G4 da Série C

Futebol 06/08/2017 | 17h06 Atualizada em

Rafael Grampola marcou o único gol do Joinville no duelo, aos 12 minutos do segundo tempo

Não foi fácil, houve muita pressão no fim, mas o Joinville conseguiu segurar o líder da chave e confirmou os três pontos na Arena. Na tarde deste domingo, o Tricolor superou o Botafogo-SP por 1 a 0, com gol marcado por Rafael Grampola aos 12 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o JEC se mantém vivo na briga pela classificação. Agora, o time comandado por Pingo soma 18 pontos e ocupa a quinta posição. O Joinville só não está no G4 porque tem saldo de gols menos do que o do Ypiranga-RS.

A chance de alcançar a zona de classificação voltará a aparecer na próxima rodada, quando o JEC volta a atuar em casa, contra o Tombense, domingo, às 15 horas. A expectativa é que o público possa ajudar: neste domingo, quase 5 mil pessoas estiveram presentes — 4,9 mil torcedores apoiaram o Tricolor.

O primeiro tempo foi fraco. O Botafogo-SP se fechou e o Joinville buscava o ataque sem inspiração. As melhores chances começaram a aparecer apenas aos 30 minutos da etapa inicial. Em jogada de Zé Mateus, Rafael Grampola e Eliomar tentaram, mas o goleiro Neneca apareceu bem.

Aos 37, em passe de Eliomar, Rafael Grampola exigiu outra boa defesa de Neneca. Antes, Francis, aos 33 minutos, foi impedido por Matheus, quando teve a melhor oportunidade dos paulistas.

No segundo tempo, a mudança no ataque foi fundamental para aumentar a intensidade do JEC. Ricardo Lobo deixou o campo e Bruno Rodrigues passou a fazer dupla de ataque com Rafael Grampola. Deu certo.

Já nos primeiros minutos, o Tricolor pressionou, mas o gol só saiu aos 12. Eliomar pressionou a saída de bola, ganhou e passou a Rafael Grampola, que deslocou o goleiro Neneca: 1 a 0.

A partir do gol, o Joinville passou a explorar os contra-ataques. Tomou alguns sustos, em chances criadas por Francis e Samuel Santos, mas conseguiu se segurar para confirmar os três pontos e fazer a festa da torcida na Arena.