JEC perde por 3 a 0 e sai da zona de classificação na Série C

Foto: Beto Lima / Divulgação

O Joinville perdeu por 3 a 0 pelo Botafogo-SP na noite deste domingo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O JEC saiu atrás do placar no primeiro tempo, quando foi dominado pelo time paulista, e tomou outros dois gols nos acréscimos do segundo tempo, em que foi superior ao adversário.



Com o resultado, o Tricolor perdeu a invencibilidade no campeonato e caiu para a sexta colocação, com cinco pontos ganhos em quatro jogos. O Botafogo assumiu a vice-liderança do grupo B com sete pontos. O JEC terá a chance de voltar para a zona de classificação no próximo sábado contra o Tombense. O jogo será realizado em Tombos, às 15h30.



Primeiro tempo



O Botafogo começou o jogo demonstrando que estava em busca da vitória dentro de casa. O time de Ribeirão Preto mantinha maior posse de bola, marcava bem a saída de bola do Joinville e criava boas jogadas ofensivas. Enquanto isso, o JEC encontrava dificuldades na criação, tendo que recorrer às jogadas de ligação direta.



A primeira chance clara de gol para o Botafogo foi aos 21 minutos, quando Gerley levantou a bola para Morais dentro da área. O meia cabeceou para a meta e Matheus pulou para salvar o Joinville. Três minutos depois, Vitinho arriscou o chute de longe e o goleiro tricolor mais uma vez defendeu.



Sob pressão, o Joinville não conseguiu evitar o gol do adversário aos 33 minutos. Pelo lado esquerdo, Samuel Santos cruzou para dentro da área e o zagueiro Gladstone subiu mais alto do que a marcação para cabecear para o fundo das redes. Na primeira etapa, o JEC criou pouco e chegou apenas em jogadas de bola parada.



Segundo tempo



O JEC voltou diferente para o segundo tempo, com maior posse de bola e mais ofensivo. O time conseguia criar e chegar ao ataque, mas continuava com dificuldades no último passe para conseguir finalizar com qualidade.



Apesar da superioridade sobre o Botafogo, o Tricolor teve apenas uma grande chance de balançar as redes já aos 38 minutos. Tinga levantou a bola na área e encontrou Danrlei livre, mas o zagueiro cabeceou para fora.



No início dos acréscimos, o Botafogo desencantou e aproveitou a falta de atenção do Joinville para marcar dois gols muito parecidos. Aos 45 minutos, Gladstone lançou Wesley no ataque e o atacante avançou até a entrada na área antes de bater na saída do goleiro Matheus.



Dois minutos depois, em um contra-ataque do time da casa, Carlos Henrique recebeu passe de Edno, conduziu a bola até a área e chutou no canto do arqueiro para ampliar o placar e finalizar a partida.