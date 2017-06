Arena Joinville é liberada para os jogos do JEC

Desinterditado 06/06/2017 | 15h43 Atualizada em

Um alívio para o JEC e para a torcida: a Arena está liberada para os jogos do Joinville. A Polícia Militar havia interditado o estádio na semana passada para os jogos do Joinville. Informação tinha sido divulgada no blog Toque de Letra, do A Notícia. Em reunião que contou com a participação de representantes do time, o município se comprometeu a fazer as adequações necessárias para a implantação de um gradil com 2,10 metros de altura.

Segundo a Secretaria de Comunicação do município, foi dado prazo de 120 dias para a conclusão das adequações, porque vai ser necessário abrir licitação.

Já o Joinville, enquanto as obras não terminam, deverá reforçar a segurança para a realização dos jogos no estádio municipal.

