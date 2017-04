JEC tem caminho complicado para vencer o returno

Futebol 03/04/2017 | 19h41

A vitória contra o Tubarão, no domingo, manteve o Joinville vivo na briga pelo título do returno do Campeonato Catarinense. Segundo colocado nesta fase, o Tricolor está três pontos atrás da líder Chapecoense. Restando três rodadas para o fim, há muitos torcedores confiantes de que o JEC conseguirá chegar à final – a quarta consecutiva desde 2014.

Leia as últimas notícias sobre o Joinville Esporte Clube no AN.com.br

Na teoria, o Joinville pode até fazer a sua parte, especialmente em casa. Na próxima rodada, sábado, às 19 horas, o time de Fabinho Santos recebe o Inter de Lages, na Arena.

Na última rodada, terá o Brusque, também na Arena. O problema é o jogo entre estas duas partidas: o confronto direto com a Chapecoense, em Chapecó.



Na próxima rodada, o Verdão vai encarar o Metropolitano, em Blumenau. Se confirmar o favoritismo, mantém a vantagem de três pontos para o JEC, caso o Tricolor ganhe. Neste caso, a definição do título ficará para o duelo da Arena Condá.



Há outro problema na matemática do JEC. Igualar a pontuação da Chapecoense não é suficiente porque a equipe do Oeste tem dez gols a mais de saldo. De uma maneira geral, seria preciso que o Joinville vencesse as duas partidas em casa e torcesse por tropeços da Chape diante de Metropolitano e Criciúma. Nesta combinação, um empate no confronto direto seria viável.



Outra possibilidade é o Joinville ter 100% de aproveitamento nas três últimas rodadas. Ainda assim, seria preciso torcer contra a Chapecoense diante de Metropolitano ou Criciúma.



Neste returno, o JEC tem feito a sua parte em casa: em três partidas, três vitórias. Como visitante, o desempenho é razoável – uma vitória (Figueirense), um empate (Metropolitano) e uma derrota (Avaí).



No ano passado, nesta mesma altura do campeonato, Joinville e Chapecoense também brigavam pelo título do returno. O JEC estava à frente com 16 pontos, contra 14 da Chape.



A derrota do Verdão para o Metropolitano encaminhou a conquista para o Tricolor, que

venceu o confronto direto na Arena Condá por 3 a 1. Agora, será preciso algo parecido para o Joinville se manter com chances.