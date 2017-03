Veja quais são os sinais de evolução do JEC

Três gols num jogo

A vitória sobre o Gurupi marcou a quebra de dois jejuns. Pela primeira vez, o Tricolor conseguiu marcar três gols numa mesma partida – antes, havia marcado dois, no empate por 2 a 2 diante do Barroso, pela primeira rodada do Campeonato Catarinense. E também pela primeira vez, o JEC venceu com um placar diferente do 1 a 0 – resultado dos triunfos sobre Metropolitano, Comercial-MS e São Raimundo-PA.

Vitória com dez

Um dos destaques da vitória do Joinville sobre o Gurupi foi o fato de o Tricolor conseguir o resultado com um homem a menos quando o placar era adverso – no momento da expulsão, o jogo estava empatado por 1 a 1. A última vez que algo semelhante aconteceu foi em 2011. No dia 23 de outubro daquele ano, pela Série C, o JEC perdia por 2 a 1 para a Chapecoense, tinha um jogador a menos, mas conseguiu a virada e venceu por 3 a 2 no duelo que marcou a comemoração do retorno à Série B.

Artilheiro

Ele é peça-chave para o Joinville na temporada. Em 11 jogos, Aldair marcou cinco gols. Em todas as vitórias do JEC na temporada, o meia-atacante marcou. Na noite de quarta-feira, estava no banco de reservas por problemas no tornozelo. No entanto, diante da necessidade entrou em campo e não decepcionou. De quebra, assumiu a responsabilidade e cobrou com perfeição o pênalti que garantiu vantagem ao JEC no duelo.

Não se abalou

Um dos responsáveis pela vitória do JEC foi o atacante Marlyson. O jovem de apenas 19 anos perdeu uma grande chance aos 35 minutos do segundo tempo e acabou vaiado por parte da torcida tricolor. No entanto, o jogador não se abalou. Aos 40 minutos, marcou o segundo gol do Joinville e, aos 44, sofreu o pênalti que deu origem ao gol de Aldair. A reação deixou o jogador mais confiante e encheu de entusiasmo o técnico Fabinho Santos, que ganha uma boa opção para a sequência do Estadual.

100%

O Joinville pode ocupar a zona do rebaixamento no Campeonato Catarinense, mas um bom incentivo para sair da situação incômoda é a campanha na Copa do Brasil. Até o momento, foram três jogos e três vitórias, com cinco gols marcados e apenas um sofrido (contra). Números que podem servir de inspiração para a tão desejada recuperação no Estadual.

Crise? Onde?

A vitória por 3 a 1 também veio como uma boa resposta num momento crítico nos bastidores do JEC. Nesta semana, quatro diretores renunciaram aos seus cargos em protesto à decisão do presidente Jony Stassun, que desligou o diretor de marketing Cristian Bonezzi, na semana passada. Para evitar que a crise política chegasse ao grupo, o conselho deliberativo decidiu adiar a reunião extraordinária, que ocorreria na terça-feira. Apesar do clima tenso, o time parece não estar abalado.

Reforços na hora certa

Às vésperas do jogo decisivo contra o Barroso, o técnico Fabinho Santos ganha peças importantes. Na quarta, já pôde contar com o retorno do lateral-direito Caíque, que dá mais força ofensiva ao JEC e ajuda a melhorar o desempenho de Fabinho Alves. Além dele, o treinador terá o retorno do lateral-esquerdo Fernandinho, que também estava lesionado. Outra peça importante será o atacante Bruno Rodrigues, contratado recentemente e que ainda não estreou.