Técnico Fabinho Santos valoriza ponto somado pelo JEC em Blumenau

Campeonato Catarinense 26/03/2017 | 20h50

O técnico do Joinville, Fabinho Santos, considerou o empate com o Metropolitano um bom resultado. Na avaliação do treinador, não é fácil jogar contra a equipe blumenauense no Estádio do Sesi.



– Estou valorizando muito esse ponto conquistado porque não é fácil jogar aqui. No primeiro tempo, erramos bastante e não colocamos velocidade na bola como deveríamos para encontrar os espaços. Mas estou feliz pelo resultado. É continuar olhando para frente porque tem muito campeonato ainda – destacou o treinador.



Fabinho disse que o JEC não conseguiu aproveitar os lados do campo, especialmente quando o time ficou com um jogador a mais – aos 12 minutos da etapa final, Valkenedy foi expulso.



– Vai ter momentos em que não conseguiremos imprimir o ritmo ideal. Senti que estava muito quente (o jogo começou às 10 horas) e tenho certeza de que a velocidade da bola e a transição mais rápida foi prejudicada por causa disso.



Questionado se o JEC havia perdido dois pontos ou somado um contra o Metrô, Fabinho não teve dúvida alguma:



– A gente comemora o ponto conquistado. Criou-se uma expectativa grande, o que é normal, por estarmos na liderança, mas os atletas estavam conscientes de que seria um jogo difícil – afirmou.



O técnico tricolor ficou preocupado com a situação do volante Renan Teixeira, que após o jogo saiu reclamando de dores no joelho direito. O jogador será avaliado hoje.



– Me preocupa um pouco a situação do Renan. Acho que o perdemos por alguns jogos. Vamos esperar. Ele está sentindo muita dor. Isso acontece, é do jogo. Temos de manter a união, o mesmo respeito. O momento é de se ajudar – ressaltou.