Primeira decisão do JEC no Estadual

Uma decisão de Copa do Mundo. Óbvio, em termos técnicos, o duelo entre Joinville e Barroso passa longe de uma final de Mundial. No entanto, em termos de importância, o jogo deste sábado é tão significativo quanto a disputa máxima do futebol. Por isso, neste sábado, às 18h30, só a vitória interessa ao JEC.

Leia as últimas notícias sobre o Joinville Esporte Clube no AN.com.br

Confira a tabela completa e a classificação do Campeonato Catarinense

Se vencer a equipe de Itajaí, o Tricolor afunda o adversário na tabela e pode até sair da zona do rebaixamento. Hoje, na classificação geral, o Barroso soma seis pontos, contra sete do Joinville. Acima da dupla está o Metropolitano, com oito.



Quem vencer neste sábado pode deixar a zona do rebaixamento se o Metropolitano perder a partida de domingo, contra o Tubarão, no Sul do Estado.



O trunfo do JEC é a boa vitória no meio de semana, pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, a equipe de Fabinho Santos superou o Gurupi-TO por 3 a 1 e abriu boa vantagem no duelo da terceira fase do torneio nacional.



Na ocasião, o time ganhou moral pelas circunstâncias do jogo – um jogador a menos, vaias a Marlyson e reação na reta final do confronto. E é esta moral que dá forças para a equipe buscar a reação no Catarinense.



Além do aspecto psicológico, o Tricolor ganha o retorno de peças importantes. O lateral-esquerdo Fernandinho, por exemplo. Recuperado de uma lesão muscular, ele vai para o jogo e foi confirmado entre os titulares pelo próprio Fabinho Santos.



— É até uma possibilidade de darmos um descanso para o Alex Ruan porque ele está precisando. Ficamos mais seguros de avaliar esta opção com o retorno do Fernandinho, que vai jogar — informou o treinador.



Quem também está à disposição é o goleiro Jhonatan. No entanto, a boa fase de Matheus o coloca à frente neste momento, por isso, será mantido entre os titulares.



— Nós ficamos muito felizes de estarmos bem servidos de goleiros. O retorno do Jhonatan é importante, mas neste momento o Matheus vai jogar.



Com estas confirmações, a única dúvida é o zagueiro Max, que sentiu dores musculares após a partida de quarta-feira. A comissão técnica também avalia poupá-lo neste duelo, mas, na entrevista coletiva desta sexta-feira, Fabinho disse ainda não ter tomado uma decisão sobre o zagueiro.



O JEC deve ir a campo com: Matheus; Caíque, Danrlei, Max (Henrique Mattos) e Fernandinho; Renan Teixeira, Roberto, Fabinho Alves, Aldair e Breno; Bruno Batata.

Lúcio Flávio vai voltar ao banco de reservas. Bruno Rodrigues, atacante, e Buiú, lateral, recentemente contratados, estão relacionados.