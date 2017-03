Jogo que pode mudar a realidade do JEC no Campeonato Catarinense

De equipe candidata ao rebaixamento no primeiro turno, o Joinville pode passar a ser um postulante ao título do returno. Tudo dependerá do resultado do Tricolor diante do Criciúma, nesta quinta, às 18 horas, na Arena, pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Catarinense.



Se ganhar, o JEC chega a nove pontos e abre distância do próprio Criciúma, que hoje soma quatro. E, até o fim do campeonato, a equipe de Fabinho Santos terá mais três partidas na Arena.



Um triunfo contra o Tigre deixa também o Joinville bem distante da luta para não ser rebaixado, algo impensável há duas rodadas.



Apesar da boa fase, o técnico Fabinho Santos tenta controlar a empolgação e garante que o elenco continua focado, sem deixar de trabalhar nas correções para que o time evolua.



Um dos grandes trunfos para evitar o relaxamento é a disputa por posições entre os titulares. Consolidados antes, os experientes Lúcio Flávio, Fabinho Alves e Bruno Batata devem figurar entre os reservas.



Isso porque o quarteto formado por Breno, Aldair, Bruno Rodrigues e Marlyson tem se destacado e cresce nas avaliações do treinador. No sábado, na Capital, o único que não jogou foi Aldair, justamente o artilheiro da equipe, com cinco gols nesta temporada.



Logo atrás dele aparecem Marlyson (quatro) e Breno (dois). Ou seja, com eles, o Joinville soma 11 dos 13 gols marcados em 2017. Daí a opção de colocá-los juntos na partida desta quinta-feira.



— Nós temos um tempinho para conversar, para decidir, mas os atletas estão bem e motivados para jogar. A ideia é dar sequência ao bom momento deles — indicou Fabinho, tentando manter o mistério no ar.



Logo depois, ele confirmou a escalação de Marlyson no comando do ataque. A única dúvida é Aldair. No fim de semana, ele foi vetado em razão de uma lesão no tornozelo direito. Recuperado, voltou a treinar, mas Fabinho Alves pode ocupar o lugar do artilheiro — neste caso, Bruno Rodrigues seria deslocado para o meio.



Em meio a tantas notícias boas, o técnico do JEC lamentou apenas o horário da partida — 18 horas, a pedido da televisão para não concorrer com o jogo da Seleção Brasileira, marcado para as 20 horas.



— A gente lamenta pelo horário e espera que mesmo quem não possa ir, possa se alegrar no final com um bom resultado do Joinville — concluiu.